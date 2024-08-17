🏙 сегодня, жители Екатеринбурга будут отмечать День города. Городу Екатеринбургу исполняется 301 год.
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🏙 сегодня, жители Екатеринбурга будут отмечать День города. Городу Екатеринбургу исполняется 301 год.
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