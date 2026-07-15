Политолог Мезюхо озвучил сразу три причины перестановок в правительстве Украины.Буквально на днях главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил об освобождении от должности действующего премьер-министра страны Юлии Свириденко.
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