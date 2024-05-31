Руководить рязанской семинарией вместо митрополита Марка будет протоиерей Вадим Базылев

Решение опубликовано на сайте патриархии в журналах, фиксирующих решения Синода. Кандидатуру протоиерея Вадима Базылева на должность ректора семинарии предложил сам митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
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