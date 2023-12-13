Поразительно, что у ципсошной сволоты никаких иных тем, кроме как потрещать о росте цен на бройлера и пищевые яйца, не осталось.
У ципсошной сволоты иных тем не осталось?
Комментарии
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лина любимцева
В составляющую цены на товары входит стоимость на энергоносители, отопление, аренда помещений,заработная плата работников. А все ведь растет. Кроме того, откуда государству еще черпать средства?!! На ту же самую СВО?
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2 час.
лл
лина любимцева
Да... Эти на-саморегулируют, дай только возможность... ВЗВОЕШЬ!!
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2 час.
виктор климахин
при коммунистах яйца всегда были и не пропадали и цены не росли как на дрожжах с каждым часом Либералы единородцы демократы олигархи депутаты сделали подарок на новый год себе погулять шикарно за наш счет И КАКУЮ ПАКОСТЬ ГОТОВЯТ ЕЩЕ ХОТИТЕ ЗАБРАТЬ МОИ ВОНЮЧИЕ ТРУСЫ Я ВАМ ОТДАМ С НОСКАМИ
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48 мин.
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