У ципсошной сволоты иных тем не осталось?

В составляющую цены на товары входит стоимость на энергоносители, отопление, аренда помещений,заработная плата работников. А все ведь растет. Кроме того, откуда государству еще черпать средства?!! На ту же самую СВО?

виктор климахин

при коммунистах яйца всегда были и не пропадали и цены не росли как на дрожжах с каждым часом Либералы единородцы демократы олигархи депутаты сделали подарок на новый год себе погулять шикарно за наш счет И КАКУЮ ПАКОСТЬ ГОТОВЯТ ЕЩЕ ХОТИТЕ ЗАБРАТЬ МОИ ВОНЮЧИЕ ТРУСЫ Я ВАМ ОТДАМ С НОСКАМИ