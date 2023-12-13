Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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У ципсошной сволоты иных тем не осталось?

У ципсошной сволоты иных тем не осталось?

Поразительно, что у ципсошной сволоты никаких иных тем, кроме как потрещать о росте цен на бройлера и пищевые яйца, не осталось.

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Комментарии
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лина любимцева
В составляющую цены на товары входит стоимость на энергоносители, отопление, аренда  помещений,заработная плата работников. А все ведь растет. Кроме того,  откуда государству еще  черпать средства?!! На ту же самую СВО?
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2 час.
лл
лина любимцева
Да... Эти на-саморегулируют, дай только возможность... ВЗВОЕШЬ!!
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2 час.
виктор климахин
при   коммунистах   яйца  всегда  были   и  не  пропадали    и  цены   не  росли    как  на  дрожжах   с  каждым   часом   Либералы    единородцы   демократы    олигархи   депутаты    сделали   подарок   на  новый  год   себе   погулять   шикарно   за  наш  счет    И   КАКУЮ  ПАКОСТЬ      ГОТОВЯТ   ЕЩЕ         ХОТИТЕ  ЗАБРАТЬ   МОИ   ВОНЮЧИЕ  ТРУСЫ    Я  ВАМ   ОТДАМ   С  НОСКАМИ
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