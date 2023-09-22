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Межконтинентальный кубок ФИБА. «Сеси Франка» – «Аль-Ахли», «Чжэцзян Голден Буллс» против «Аль-Манама»

Сегодня в Сингапуре продолжится Межконтинентальный кубок ФИБА.  В рамках группового этапа бразильская «Сеси Франка» сыграет с египетским клубом «Аль-Ахли», китайский «Чжэцзян Голден Буллс» встретится с «Аль-Манама» из Бахрейна.

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