Удивительное существо: обитатель Тихого океана, живущий 15 тысяч лет Ирина ОрлонскаяУчастники 45-дневной международной исследовательской экспедиции в зону Кларион-Клиппертон, расположенную в восточной части Тихого океана между Мексикой и Гавайями, представили первые результаты своего глубоководного исследования.