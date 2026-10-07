«Аж тошнит!» Произошедшее с Мерцем в Киеве шокировало всех. Украинцы бунтуют

Украинский историк Марта Гавришко в соцсети Х раскритиковала визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев.
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