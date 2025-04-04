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С голым задом у разбитого корыта

С голым задом у разбитого корыта

Однажды, когда я был неприлично молод и учился в украинской школе, учительница истории, кучерявая женщина пенсионного возраста, со вздохом заявила: «Ах, дети! Если б вы знали, как могли бы сейчас жить, если бы Украину не оккупировали коммунисты».

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Комментарии
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Eduard
Все страны в мире разныежилп как жили.Зарплаты тоже разные.Коммунисты,или националисты,это вы люди.Как вы строили,так и жили.Коммунисты и большевики страну бухнули,но и вы на Украине Майданом шарахнули свою жизнь,там коммунистов не было! А в Евррпе живут хорошо(не все) потому что там переворотов нет,а быи бто очень авно ибольше не собираются,бто глупо и ненужно)
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22 час.
Eduard
Украина состоит из чужих мемель,передайте ей!
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22 час.
ХА
Харченко Александр
Мемель, ты лучше не комментируй, хрен поймёшь о чем пишешь
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13 час.
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