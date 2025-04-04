С голым задом у разбитого корыта

Eduard

Все страны в мире разныежилп как жили.Зарплаты тоже разные.Коммунисты,или националисты,это вы люди.Как вы строили,так и жили.Коммунисты и большевики страну бухнули,но и вы на Украине Майданом шарахнули свою жизнь,там коммунистов не было! А в Евррпе живут хорошо(не все) потому что там переворотов нет,а быи бто очень авно ибольше не собираются,бто глупо и ненужно)