Поезд Адлер — Минск 11 октября изменит маршрут через Смоленск

Поезд №301 Адлер — Минск 11 октября изменит маршрут из-за технических обстоятельств, о которых уведомила российская сторона, и вместо Гомеля проследует через Брянск, Смоленск и Оршу-Центральную, прибыв в белорусскую столицу в 18.