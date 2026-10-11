Поезд Адлер — Минск 11 октября изменит маршрут через Смоленск

Поезд №301 Адлер — Минск 11 октября изменит маршрут из-за технических обстоятельств, о которых уведомила российская сторона, и вместо Гомеля проследует через Брянск, Смоленск и Оршу-Центральную, прибыв в белорусскую столицу в 18.
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