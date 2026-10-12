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Марина Федункив шутливо ответила Надежде Сысоевой за нападение на нее

Актриса Марина Федункив ответила на обвинения бывшей коллеги по шоу Comedy Woman Надежды Сысоевой. Актриса признала, что конфликт между ними действительно имел место, однако он произошел еще в феврале 2020 года во время гастролей во Владивостоке, а сейчас его активно раздувают ради привлечения ….

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