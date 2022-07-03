Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    В  живых не оставлять этих  мразей.Капкан на генерал...
  • Владимир Алтайцев
    1. Разумеется, существенную часть украденного на Западе Россия компенсирует за счет конфискации западных активов в Ро...Об украденных ден...
  • Antanas
    Одно поколение украло другое вернет с процентами.👍👍👍👍👍Об украденных ден...

Санкционная война Запада против России неизбежно потребует настоящих национализаций иностранного капитала

Санкционная война Запада против России неизбежно потребует настоящих национализаций иностранного капитала

Суверенитет России не может быть частичным Источник фото: www.fondsk.ru17 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин сказал очень правильные слова: «Суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным, все его элементы одинаково важны… Нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять всё то, что определяет экономическую самостоятельность страны, финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх