«Ярко, масштабно и необычно». Альфа Конфа во Владивостоке собрала 1,5 тысячи бизнесменов

Бизнес-сфера в России неминуемо растет и развивается с каждым днем. Все чаще у предпринимателей возникает потребность в новых контактах, возможностях выйти на прямой диалог, поиске новых партнеров и взаимном обучении.
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