Пленный ВСУ рассказал о переброске мобилизованных на авдеевское направление

Пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Жуковский рассказал, что командиры отправляют на авдеевское направление недавно мобилизованных бойцов, которые не прошли необходимой подготовки.
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