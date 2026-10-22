В России хотят ограничить проведение ЭКО по ОМС для женщин старше 38 лет. С таким предложением выступила председатель совета Российской ассоциации репродукции человека Карина Сагамонова, пишет «Медвестник».
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