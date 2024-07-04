А ожидалось совсем другое: биткойн рухнул уже на 25% от пика и продолжает падать

Криптовалютный рынок вновь преподносит сюрпризы инвесторам, демонстрируя непредсказуемую динамику. Биткойн, достигший рекордной отметки в 74 000 долларов в марте 2024 года, сегодня с трудом удерживается выше уровня 57 000 долларов.
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