Куба обвинила USAID в попытках подрыва конституционного строя

Агентство США по международному развитию USAID использовалось в качестве прикрытия для попыток подрыва конституционного строя на Кубе, на это тратили десятки миллионов долларов, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья 12 февраля в Telegram-канале.
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