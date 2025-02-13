Куба обвинила USAID в попытках подрыва конституционного строя

Агентство США по международному развитию USAID использовалось в качестве прикрытия для попыток подрыва конституционного строя на Кубе, на это тратили десятки миллионов долларов, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья 12 февраля в Telegram-канале.