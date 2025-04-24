Глава МИД КНР примет участие в двусторонних и многосторонних встречах в Казахстане и Бразилии

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в период с 25 по 30 апреля примет участие в 6-й встрече министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии, проведет 2-й стратегический диалог министров иностранных дел Китая и Казахстана в Казахстане, а также примет участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС и 15-й встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности в Бразилии, объявил в среду официальный представитель МИД КНР.