Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Глава МИД КНР примет участие в двусторонних и многосторонних встречах в Казахстане и Бразилии

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в период с 25 по 30 апреля примет участие в 6-й встрече министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии, проведет 2-й стратегический диалог министров иностранных дел Китая и Казахстана в Казахстане, а также примет участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС и 15-й встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности в Бразилии, объявил в среду официальный представитель МИД КНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх