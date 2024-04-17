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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ванкувер» выиграл дивизион и сыграет с командой из зоны wild card в 1-м раунде плей-офф

Сегодня «Кэнакс» обыграли «Калгари» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  После формирования новой структуры лиги в сезоне-2013/14 канадский клуб впервые стал победителем Тихоокеанского дивизиона.

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