Карантинный объект выявлен в свежих апельсинах

Специалистами Вологодского отдела карантина растений Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» по заявке от хозяйствующего субъекта проведены лабораторные исследования проб свежих фруктов и овощей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии