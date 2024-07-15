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Царьград

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В Кении арестовали предполагаемого серийного убийцу, на счету которого 42 жертвы

В Кении арестовали предполагаемого серийного убийцу, на счету которого 42 жертвы

Полиция Кении сообщила об аресте предполагаемого серийного убийцы, который признался в убийстве 42 женщин, включая свою жену, и в сбросе их расчленённых тел на свалку в Найроби, пишет The Guardian.

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