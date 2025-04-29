38 пожаров произошло за сутки на территории Нижегородской области

За прошедшие сутки на территории Нижегородской области произошло 38 пожаров. Как сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области, возгорания зафиксированы как в жилом секторе, так и на открытых территориях — отмечено 18 случаев загораний мусора и сухой травы.
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