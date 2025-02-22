Настя Ивлеева продала роскошный особняк, в котором ее атаковал сталкер с битой: подробности и стоимость

Настя Ивлеева перевернула еще одну страницу своего прошлого — причем достаточно жуткую. Как сообщает SHOT, блогер и телеведущая продала свой трехэтажный особняк в Истре, в котором жила вместе супругом Элджеем после свадьбы в 2019 году.