Настя Ивлеева продала роскошный особняк, в котором ее атаковал сталкер с битой: подробности и стоимость

Настя Ивлеева перевернула еще одну страницу своего прошлого — причем достаточно жуткую. Как сообщает SHOT, блогер и телеведущая продала свой трехэтажный особняк в Истре, в котором жила вместе супругом Элджеем после свадьбы в 2019 году.
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