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Энциклопедия географа

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Мой опыт путешествий по Латинской Америке: маршруты, эмоции и связь без границ

Мой опыт путешествий по Латинской Америке: маршруты, эмоции и связь без границ

Латинская Америка долгое время оставалась для меня чем-то вроде красочной открытки, которую рассматриваешь с лёгким чувством недоверия: неужели всё это существует на самом деле? Оказалось, что действительность превосходит любые изображения.

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