Шофер челябинского экс-губернатора не смог вернуть себе бизнес

Бывший водитель челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александр Пичугин не смог вернуть себе долю в компании «Галерея дизайна», совладельцем которой является сын бывшего главы региона Александр Дубровский.
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