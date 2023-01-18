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«Танки» снега не боятся. Внедорожники Tank 300 и Tank 500 протестировали российским бездорожьем перед стартом продаж, им также добавили ряд опций

«Танки» снега не боятся. Внедорожники Tank 300 и Tank 500 протестировали российским бездорожьем перед стартом продаж, им также добавили ряд опций

Уже скоро в РФ стартуют официальные продажи внедорожников Tank — Tank 300 и Tank 500. Но до этого в компании Great Wall (ей принадлежит бренд Tank) решили протестировать автомобили отечественными дорогами (и, судя по фото, бездорожьем тоже).

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