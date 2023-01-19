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Врач назвал ключевой принцип питания для гипертоников

Врач назвал ключевой принцип питания для гипертоников

Добавление калия в ваш рацион более эффективно снижает кровяное давление, чем отказ от соли. Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, означает, что вашему сердцу приходится работать больше, чтобы перекачивать кровь по всему телу.

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