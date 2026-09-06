Глава ВАРПЭ Зверев: школьникам нужно есть водоросли два раза в неделю

Блюда с водорослями необходимо включить в рацион детей школьного и дошкольного возраста. Подробнее о «витаминизации» школьного меню на полях ВЭФ РИА «Новости» рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
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