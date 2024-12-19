Зеленский устроит шоу, заключит сделку, а потом проиграет выборы. Украина в международном контексте

До возвращения Дональда Трампа в Белый дом остался ровно один месяц. Какую сделку по Украине он предложит России после официального вступления в должность и на какие уступки придется пойти Киеву в случае достижения договоренностей, размышляют на днях ведущие мировые издания.
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