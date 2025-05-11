В Санкт-Петербурге завершаются торжества в честь 80-летия Великой Победы

Делегаты посетили Центральный выставочный зал «Манеж» с особенной экспозицией Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга с 7 по 11 мая принимает ветеранов – жителей блокадного Ленинграда, приехавших из-за рубежа для празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии