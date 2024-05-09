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Военные новости ★ спецоперация

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Украинские полицейские составили протокол на пенсионерку, которая пришла к Вечному огню в Киеве в форме РККА

Украинские полицейские составили протокол на пенсионерку, которая пришла к Вечному огню в Киеве в форме РККА

Несмотря на то, что киевский режим официально упразднил празднование Дня Победы 9 мая, заменив его на «день Европы», многие украинцы сегодня вышли к памятникам воинам Красной армии, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения освободителям.

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