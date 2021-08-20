В Конотопе мэр распорядился устроить ярмарку и дискотеку на месте концлагеря, где убивали евреев и советских солдат

Празднование юбилея Независимости в Украине состоит из двух крайностей. Либо это изображение государственных символов (флаг, герб) из продуктов питания, либо откровенное топтание по историческому прошлому в рамках дерусификации и национализации.
Празднование юбилея Независимости в Украине состоит из двух крайностей. Либо это изображение государственных символов (флаг, герб) из продуктов питания, либо откровенное топтание по историческому прошлому в рамках дерусификации и национализации.
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