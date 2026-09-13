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Корабли ВМФ обеспечивают защиту российских судов — Патрушев

Корабли ВМФ обеспечивают защиту российских судов — Патрушев

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев сообщил, что корабли Военно-морского флота (ВМФ) России активно участвуют в обеспечении безопасности российских судов.

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