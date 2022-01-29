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Джонсон поручил главам МИД и минобороны улучшить отношения с Россией

Джонсон поручил главам МИД и минобороны улучшить отношения с Россией

EPA POOL Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны страны Бен Уоллес должны улучшить отношения Лондона с Москвой во время предстоящих визитов в Россию, указано в заявлении канцелярии главы британского правительства Бориса Джонсона.

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