Джонсон поручил главам МИД и минобороны улучшить отношения с Россией

EPA POOL Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны страны Бен Уоллес должны улучшить отношения Лондона с Москвой во время предстоящих визитов в Россию, указано в заявлении канцелярии главы британского правительства Бориса Джонсона.