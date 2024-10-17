Сбежал из России, разбогатев в ней. Скандальный футболист с ужасом вспоминает о жизни за МКАДом

Депрессия, рэкет и миллионы на счету.Когда Янн М'Вила оказался в РПЛ, многие удивились: зачем молодой талант, которым интересовались гранды, поехал в Россию? Ответ нашли быстро: невероятные €6 млн в год от казанского «Рубина».
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