🌊 У яхтсменов Евпатории в следующем году может появиться новая база для практических занятий На площади Моряков планируют разместить ангар, раздевалки и тренерские помещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым