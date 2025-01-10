Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Запад хочет запретить «Орешник»: не по зубам НАТО.

Запад хочет запретить «Орешник»: не по зубам НАТО.

Pravda Komsomolskaya\Russian Look\Global Look Press Западные страны будут из кожи лезть, но требовать, чтобы новую российскую ракету «Орешник» внесли в список запрещённых вооружений.

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Комментарии
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Nina Roytvarf
Статья позорная. Потому, что Орешник кроме одного первого раза Россия так и не применила. Орешник ,ау!  Вместо того, чтобы непонятно, что пропагандировать в подобных бессмысленных статьях, лучше б били этим самым Орешником. Уже раз десять не меньше можно было это сделать. Есть достаточно много стратегических важных целей. А  Орешник еще пока никто не запретил.
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23 час.
Людмила Фирстова
Nina Roytvarf,  вы считаете себя умнее и компетентнее нашего президента? Наличие степени доктора наук, как я поняла вы математик, а не политик, не военный стратег, не дает Вам право критиковать действия нашего президента. А Ваш ник на латинице о многом говорит...
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22 час.
Александр Симаков
Ты хуситам поаукай, чтобы они твой Израиль в щебень разнесли без помощи Орешника. У вас там достаточно стратегически важных целей для гиперзвука хуситов?  Ты хочешь, чтобы мы уподобились вашему Нетаньяху и херачили ракетами направо и налево, пока нашего президента не объявят международным преступником, как Вашего премьер-министра? Твой комментарий яркий пример того, как диванный стратег ( и тем паче гражданин Израиля)  пытается диктовать руководству  России правила ведения боевых действий. P.S. Не на только попрекать меня в том, что я с тобой на &quot;ты&quot;. Я с дурами всегда так общаюсь.
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22 час.

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