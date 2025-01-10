Pravda Komsomolskaya\Russian Look\Global Look Press Западные страны будут из кожи лезть, но требовать, чтобы новую российскую ракету «Орешник» внесли в список запрещённых вооружений.
Запад хочет запретить «Орешник»: не по зубам НАТО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nina Roytvarf
Статья позорная. Потому, что Орешник кроме одного первого раза Россия так и не применила. Орешник ,ау! Вместо того, чтобы непонятно, что пропагандировать в подобных бессмысленных статьях, лучше б били этим самым Орешником. Уже раз десять не меньше можно было это сделать. Есть достаточно много стратегических важных целей. А Орешник еще пока никто не запретил.
Ответить
23 час.
Людмила Фирстова
Nina Roytvarf, вы считаете себя умнее и компетентнее нашего президента? Наличие степени доктора наук, как я поняла вы математик, а не политик, не военный стратег, не дает Вам право критиковать действия нашего президента. А Ваш ник на латинице о многом говорит...
Ответить
22 час.
Александр Симаков
Ты хуситам поаукай, чтобы они твой Израиль в щебень разнесли без помощи Орешника. У вас там достаточно стратегически важных целей для гиперзвука хуситов? Ты хочешь, чтобы мы уподобились вашему Нетаньяху и херачили ракетами направо и налево, пока нашего президента не объявят международным преступником, как Вашего премьер-министра? Твой комментарий яркий пример того, как диванный стратег ( и тем паче гражданин Израиля) пытается диктовать руководству России правила ведения боевых действий. P.S. Не на только попрекать меня в том, что я с тобой на "ты". Я с дурами всегда так общаюсь.
Ответить
22 час.
Свежие комментарии