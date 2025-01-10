Запад хочет запретить «Орешник»: не по зубам НАТО.

Nina Roytvarf Статья позорная. Потому, что Орешник кроме одного первого раза Россия так и не применила. Орешник ,ау! Вместо того, чтобы непонятно, что пропагандировать в подобных бессмысленных статьях, лучше б били этим самым Орешником. Уже раз десять не меньше можно было это сделать. Есть достаточно много стратегических важных целей. А Орешник еще пока никто не запретил.

Людмила Фирстова Nina Roytvarf, вы считаете себя умнее и компетентнее нашего президента? Наличие степени доктора наук, как я поняла вы математик, а не политик, не военный стратег, не дает Вам право критиковать действия нашего президента. А Ваш ник на латинице о многом говорит...