«Геноцид белого населения»: Маск высказался о политике в ЮАР

Глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск полагает, что от крупной политической партии Южно-Африканской Республики поступают призывы к геноциду белого населения страны.
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