Поздняков об Олимпиаде-2024: «Как только МОК сформирует позицию, мы к этому вопросу вернемся. На данный момент нас туда никто не приглашал»

«Олимпиада? Как только МОК сформирует позицию, мы к этому вопросу вернемся. На данный момент нас туда никто не приглашал», – сказал Поздняков во время празднования Всероссийского олимпийского дня в Санкт-Петербурге.
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