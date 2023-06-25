Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Поздняков об Олимпиаде-2024: «Как только МОК сформирует позицию, мы к этому вопросу вернемся. На данный момент нас туда никто не приглашал»

«Олимпиада? Как только МОК сформирует позицию, мы к этому вопросу вернемся. На данный момент нас туда никто не приглашал», – сказал Поздняков во время празднования Всероссийского олимпийского дня в Санкт-Петербурге.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх