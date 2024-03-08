Овечкин забил 840-й гол и занял 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 7 марта забросил 840-ю шайбу и закрепился на 15-й строчке в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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