Харрис отказалась от дебатов с Трампом

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его соперница, действующий вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис отказалась от проведения дебатов 4 сентября на канале Fox News.
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