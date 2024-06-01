Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Пусть лечится … нечего делать в нашей стране!Стало известно, к...
  • Регина Толстоброва
    Еще только начало контрнаступления у них. захлебнется оно у них.Военкор Коц: Укра...
  • Татьяна Еланцева
    Эти двое и топили против Украины???!! Сказки какие то. Может "ошибочка вышла", а может так хочется им вернуться на ро...Депутаты Нидерлан...

В Перми открыт аукцион на строительство ЖК и аквапарка в Камской долине

В Перми открыт аукцион на строительство ЖК и аквапарка в Камской долине

После выигрыша в аукционе, застройщик должен будет представить план проекта.Власти Перми объявили аукцион на право комплексного развития территории в Камской долине, расположенной между улицами Спешилова и Маршала Жукова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх