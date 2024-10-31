УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Помоги, Господи, рабу Божию Василию в здравии!!!Жена Ливанова про...
  • Николай Егоров
    Идиот!Гуфа пора останов...
  • Анфиса Иванова
    Мужчина...имя скрывается...основной организатор...  Тень на плетень!!!Следствие выявило...

В Новосибирской области пенсионерка попала под поезд

В Новосибирской области пенсионерка попала под поезд

86-летняя пенсионерка попала под грузовой поезд, сообщает Om1 Новосибирск.По данным компететных органов, пострадавшая нарушила правила безопасности, пересекая железную дорогу: она подлезла под вагон, в то время как поезд приступил к движению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх