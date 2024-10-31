В Новосибирской области пенсионерка попала под поезд

86-летняя пенсионерка попала под грузовой поезд, сообщает Om1 Новосибирск.По данным компететных органов, пострадавшая нарушила правила безопасности, пересекая железную дорогу: она подлезла под вагон, в то время как поезд приступил к движению.
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