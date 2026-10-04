Горящую батарею можно будет отсоединить на ходу — автомобиль сможет уехать без нее. Такое решение придумали в Stellantis

Новый патент позволяет в аварийной ситуации отсоединить перегретый аккумуляторный блок от кузова и вывести автомобиль из опасной зоны Stellantis запатентовала систему аварийного быстрого отсоединения высоковольтной батареи, которая позволяет физически отделить неисправный аккумуляторный блок от автомобиля.
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