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Горящую батарею можно будет отсоединить на ходу — автомобиль сможет уехать без нее. Такое решение придумали в Stellantis

Горящую батарею можно будет отсоединить на ходу — автомобиль сможет уехать без нее. Такое решение придумали в Stellantis

Новый патент позволяет в аварийной ситуации отсоединить перегретый аккумуляторный блок от кузова и вывести автомобиль из опасной зоны Stellantis запатентовала систему аварийного быстрого отсоединения высоковольтной батареи, которая позволяет физически отделить неисправный аккумуляторный блок от автомобиля.

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