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Царьград

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Двух детей выбросило из иномарки через стекло в жёстком ДТП в Подмосковье

Двух детей выбросило из иномарки через стекло в жёстком ДТП в Подмосковье

На трассе М-4 под Москвой иномарку занесло в отбойник: детей выбросило из окна.В Московской области на 58-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон» произошло ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние.

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