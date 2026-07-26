Двух детей выбросило из иномарки через стекло в жёстком ДТП в Подмосковье

На трассе М-4 под Москвой иномарку занесло в отбойник: детей выбросило из окна.В Московской области на 58-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон» произошло ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние.
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