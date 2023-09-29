В ЮФО пройдет региональный финал Всероссийской премии «Экспортер года»

В Южном федеральном округе пройдет региональный финал Всероссийской премии «Экспортер года». Награждение победителей и призеров состоится 29 сентября в Ростове-на-Дону на площадке «Центра истинных ценностей» в 14:30.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии