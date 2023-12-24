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Один из судей нарушил правила на Чемпионате России по фигурному катанию

Один из судей нарушил правила на Чемпионате России по фигурному катанию

Один из судей чемпионата России по фигурному катанию — 2024, завершившегося в Челябинске 23 декабря, поставил фигуристке Камиле Валиевой, олимпийской чемпионке 2022 года в командном турнире, баллы за композицию в произвольной программе выше, чем это разрешает регламент, сообщает Чемпионат.

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