Жителей региона предупреждают о погодной опасности ⚠️⚠️⚠️ По данным Гидрометцентра России, до 20:00 6 апреля в области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, возможен дождь.
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Жителей региона предупреждают о погодной опасности ⚠️⚠️⚠️ По данным Гидрометцентра России, до 20:00 6 апреля в области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, возможен дождь.