The Briton is shocked by Sobyanin's Moscow: it was bombed by the relocators in Yerevan and Tbilisi

The video with the Briton, who praises Moscow, caused a negative reaction from the relocators. A young Briton posted a video on a social network from the center of Moscow, in which he says that he doesn't have to worry about having his phone stolen, being stabbed, robbed, or being afraid of drug addicts.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)