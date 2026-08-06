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The Eurasia Daily news agency

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The Briton is shocked by Sobyanin's Moscow: it was bombed by the relocators in Yerevan and Tbilisi

The Briton is shocked by Sobyanin's Moscow: it was bombed by the relocators in Yerevan and Tbilisi

The video with the Briton, who praises Moscow, caused a negative reaction from the relocators. A young Briton posted a video on a social network from the center of Moscow, in which he says that he doesn't have to worry about having his phone stolen, being stabbed, robbed, or being afraid of drug addicts.

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