Нередко возникает ситуация, когда насадка для душа ломается. Чаще всего это случается из-за порезов и трещин в шланге внутри спиральной трубки.
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