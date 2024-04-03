Отчет правительства в Госдуме

3 апреля планируется выступление Мишустина в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Премьер-министр расскажет о том, как выполняются поручения президента, какие меры приняло правительство в 2023 году для повышения устойчивости экономики в условиях санкций, что сделано для выполнения социальных обязательств государства, о мерах в сферах здравоохранения, образования, промышленности.